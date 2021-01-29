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Глава Петрозаводска рассказала, когда откроют садики на Ленинградской и в "Чистом городе"

Новости. Общество
15:45, 30 Января 2021
фото: © Столица на Онего
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Помимо строительства новых детсадов власти Петрозаводска продолжают заниматься возвращением зданий в систему дошкольного образования.

В многострадальном здании на Ленинградской, 6Б уже завершены все ремонтные работы, направленные на обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников, и закуплено необходимое оборудование. Администрация города, как собственник здания, заказала повторное исследование пожарного надзора и получила положительное заключение.

"Сейчас проходит экспертиза Роспотребнадзора. Мы должны убедиться, что садик на Ленинградской соответствует всем требованиям санитарных норм и правил. В феврале мы сможем выходить на процедуру лицензирования. А в марте садик примет своих воспитанников – более 300 детей", – сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Когда откроется детский сад в "Чистом городе" на Древлянке-8, читайте здесь.

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