Глава Петрозаводска традиционно ответила на вопросы горожан

Вышел очередной выпуск блога «Без посредников».
Глава Петрозаводска Инна Колыхматова в соцсети традиционно ответила на вопросы горожан.
В пятничном блоге градоначальница затронула темы контроля за работой перевозчиков, объездов районов города и сноса расселенных аварийных домов.
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