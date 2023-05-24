Глава Петрозаводска вошел в топ активных руководителей столиц регионов Северо-Запада в медиарейтинге

Памятник Яше Степанову и мусор позволили Владимиру Любарскому занять достойное место в списке самых активных в представителей власти столиц СЗФО.

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за май 2023 года. Третье место, после глав Пскова и Вологды, занял руководитель Петрозаводска Владимир Любарский.

В минувшем месяце Владимир Любарский рассказывал о новом проекте памятника Яше Степанову, проводил сровещание по вывозу мусора в городе, а также завершал отопительный сезон и сообщал о подрядчиках по ремонту дорог.

Также в рейтинг попала председатель Петросовета Надежда Дрейзис — она заняла 12 место.