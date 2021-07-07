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Глава Петрозаводска вручил топазовым молодоженам медаль «За любовь и верность»

Новости. Общество
12:55, 08 Июля 2021
фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

В День семьи любви и верности мэр столицы Карелии Владимир Любарский поздравил семью петрозаводчан с 52-летием совместной жизни.

«Крепкая семья — это то, на чём мы все стоим, на чём мы все держимся. 52 года в браке, больше полувека — глупо даже объяснять насколько это серьёзный срок. В народе его называют „топазовой свадьбой“. Минерал необычайно крепкий, как и отношения супругов, проживших столько лет рука об руку. 52 года вместе — именно такую дату отмечают в этом году Анатолий Алексеевич и Любовь Викторовна Князевы. В День семьи, любви и верности не преминул возможностью поздравить наших земляков», — пишет Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Глава Петрозаводска вручил семье железнодорожников Князевых медаль «За любовь и верность» и грамоту. Активные пенсионеры угостили мэра сладкой карельской клубникой.

Владимир Любарский на своей странице в соцсети поздравил все петрозаводские семьи, которые уже отпраздновали или готовятся отмечать юбилей своей свадьбы.

«Хотелось бы поздравить каждую пару лично, но — прошу понять меня правильно — работа мэра — это не только праздники, но и трудовые будни. Иногда сложно разорваться. Поэтому поздравляю вас на своей личной странице. От всего сердца с праздником! Здоровья, долгих лет, радости в жизни и счастья! В не самые простые времена — семья и взаимопонимание в ней особенно важны», отметил глава города.

Ранее глава Петрозаводска полюбовался на набережной фитнесом на батутах и послушал музыку.

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