Глава Питкярантского района за ненадлежащее информирование жителей получит взыскание от главы республики, сообщил Россыпнов

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии рассказал о ситуации в Питкяранте.

Как в личном профиле рассказал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии, утром в Питкяранте были снижены параметры на котельной Петербургтеплоэнерго.

Виктор Россыпнов пояснил, что причины этому две: прекращение подпитки котельной из-за постепенного замерзания ввода холодной воды на протяжении холодов и загрязнение теплообменника.

«Из-за поступления из домов грязи (напоминаю, о важности летней промывки и опрессовки домов!) теплообменник засорился и пропускал вместо 550 кубов теплоносителя всего 400», — написал министр.

Он отметил, что к 16 часам котельная была запущена и к 19 часам вышла на повышенные параметры для прогрева домов. Прокурор района Дмитрий Бычихин запуск котельной проконтролировал.

«Сейчас в Питкяранте на котельной директор филиала ООО „Петербургтеплоэнерго“ в Республике Карелия Николай Барышев. Глава же района за ненадлежащее информирование жителей города получит взыскание от Главы Республики», — сообщил Россыпнов.

По его словам, вечером погасла линия 110 кВ, которая запитывает со стороны Хаапалампи Лахденпохью и пригороды. Причина — падение большого дерева из-за границ полосы отвода. «Здесь работы на 2 часа. Это совпало с ремонтом линии 110 кВ питающей Лахденпохью со стороны Ленинградской области. Другие поселки района запитали по линии 35 кВ», — подчеркнул министр строительства, ЖКХ и энергетики республики.

Напомним, о ситуации в Суоярви Виктор Россыпнов рассказал ранее.