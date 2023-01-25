Глава поселения в Карелии хочет взыскать 200 тысяч рублей с уволившегося директора культурно-досугового центра

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации муниципального руководителя рассматривает Прионежский районный суд.

Глава Шелтозерского вепсского сельского поселения Ирина Сафонова обратилась в Прионежский районый суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к бывшему директору местного культурно-досугового центра Юлии Лумбиной, которая в сентябре прошлого года рассказала в социальных сетях о своем конфликте с муниципальным руководителем. Конфликт привел к увольнению директора, однако она добилась в суде восстановления на работе, после чего ушла из культурно-досугового центра по собственному желанию.

В своем иске к Юлии Лумбиной глава поселения потребовала признать часть фраз из публикации уволенного ей директора не соответствующими действительности. Ирина Сафонова также настаивает на удалении этой публикации, размещении опровержения и принесении извинений себе и своему мужу, депутату Прионежского райсовета Сергею Сафонову, о котором шла речь в посте Лумбиной. Кроме того, глава поселения захотела взыскать с бывшего директора культурно-досугового центра 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Между тем на прошлой неделе карельские силовики устроили обыск в администрации Шелтозерского вепсского сельского поселения. О том, что стало его причиной, читайте в статье «Обыски в Шелтозере: никакой политики».