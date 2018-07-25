Глава района в Карелии оштрафован за поздний расчет с предпринимателем

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Прокуратура Олонецкого района выявила нарушения закона в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, сообщает ведомство.
"В ходе проверки выявлен факт несвоевременной оплаты администрацией Олонецкого района контракта на выполнение работ по гидравлическому испытанию и промывке систем отопления административных зданий", - говорится в сообщении.
В нарушение предусмотренных законом сроков не была произведена оплата услуг, оказанных частной фирмой.
Прокурор Олонецкого района вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.
По результатам рассмотрения постановления управление антимонопольной службы оштрафовало и.о. главы администрации района на 30 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
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