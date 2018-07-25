Глава района в Карелии оштрафован за поздний расчет с предпринимателем

Прокуратура Олонецкого района выявила нарушения закона в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, сообщает ведомство.

"В ходе проверки выявлен факт несвоевременной оплаты администрацией Олонецкого района контракта на выполнение работ по гидравлическому испытанию и промывке систем отопления административных зданий", - говорится в сообщении.

В нарушение предусмотренных законом сроков не была произведена оплата услуг, оказанных частной фирмой.

Прокурор Олонецкого района вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения постановления управление антимонопольной службы оштрафовало и.о. главы администрации района на 30 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.