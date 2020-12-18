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Глава Роспотребнадзора назвала сроки завершения пандемии коронавируса в России

Новости. Общество
19:40, 19 Декабря 2020
фото: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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По словам руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемия может закончиться к весне.

"Это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого", — сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия 1".

По оценке директора научного центра имени Гамалеи (разработчики вакцины "Спутник V") Александра Гинцбурга, к концу осени следующего года привиты могут быть около 70-80 процентов россиян и коронавирус станет управляемым. Для этого, как заметил ученый, производителям нужно выпускать до шести миллионов доз вакцины ежемесячно, пишет РИА Новости.

Попова заметила, что тем, у кого уже есть антитела к SARS-CoV-2, не надо делать прививку.

Напомним, в Карелии началась массовая вакцинация от коронаивруса.

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