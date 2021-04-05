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Глава РЖД доложил Путину о рейсах поездов в Карелии

Новости. Общество
15:09, 06 Апреля 2021
фото: © Нина Макарова/vk.com/sortavalafm
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Гендиректор РЖД Олег Белозеров назвал примером развития железнодорожного туризма запуск ретро-поезда до парка "Рускеала" в Карелии.

Как сообщает РИА Новости, об этом глава РЖД сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Активно развивается железнодорожный туризм. Ежедневный маршрут на паровозной тяге, Сортавала – парк Рускеала, занял призовое место в прошлом году, организованы беспересадочные вагоны из Москвы и Санкт-Петербурга, пользуются огромной популярностью", - сказал глава РЖД.

Это было не единственное упоминание о Карелии в беседе с главой государства.

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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