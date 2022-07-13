Глава Следкома России взял под контроль уголовное дело о происшествии с детьми в Карелии

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о происшествии с детьми, которые участвовали в водном походе на остров Валаам.

Как сообщает Следком РФ, по предварительным данным, не менее 20 детей в сопровождении нескольких взрослых отправились в шлюпочный поход, несмотря на штормовое предупреждение.

Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен по указанию председателя Следкома России на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, прокуратура Карелии проводит проверку по факту шлюпочного похода в шторм на Ладожском озере с участием 20 детей. Он был организован 19 июля региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев» Ханты-Мансийского автономного округа — Югра. Руководитель похода проигнорировал предостережение прокуратуры Лахденпохского района о недопустимости нарушения прав детей на безопасные условия нахождения на водном объекте и нарушил Правила пользования маломерными судами, считают в прокуратуре.

Как стало известно «Столице на Онего», дальний шлюпочный поход курсантов РОО «Союз морских пехотинцев» ХМАО — Югра и воспитанников морских клубов России «Во славу Российского Флота!» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Размер гранта составил 2 915 695 рублей, а софинансирование — 22 980 964 рублей.