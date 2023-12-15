Глава Следкома России поставил на контроль ситуацию с домом для педагога в Карелии

Следственный комитет проверяет сообщение о нарушении прав 73-летнего тренера из поселка Пяльма.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение о нарушении жилищных прав пенсионера в деревне Пяльма Пудожского района Карелии.

Ранее в аккаунт Приемной Бастрыкина поступило обращение о ситуации с пенсионером. С 2021 года в доме, где живет педагог, начался капитальный ремонт, но больше двух лет работы не завершались, из-за чего мужчина не имел места жительства.

Наконец, после завершения ремонта в обновленном доме частично обвалилась веранда и разрушилась печь. Обращение в профильные структуры результата не принесли, и местные жители сами отремонтировали дом пенсионера.

Глава Следкома РФ поручил руководителю СУ СК по Карелии Евгению Швецу провести проверку и доложить о результатах. Ход проверки в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.

Напомним, пожилой учитель, многие годы работавший в пяльмской школе и пудожской ДЮСШ, чуть не стал бомжом — в его доме очень долго делали капремонт, а когда сделали, у дома развалилась веранда и печь. В результате на помощь тренеру пришли ученики. Жители деревни собрали деньги, расчистили двор, собрали новую веранду и подобрали печника, чтобы перебрать печь.