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Юные футболисты спасли быт и своего тренера в Карелии

Новости. Общество
15:00, 08 Октября 2023
фото: © паблик ВК «Моя Карелия | Петрозаводск | Горячие новости»

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В Карелии бывшие ученики скинулись и помогли тренеру, который на старости лет стал бомжом.

В сообществе «Моя Карелия | Петрозаводск | Горячие новости» рассказали о человечном поступке спортсменов.

«Александра Ивановича Покотило в поселке Пяльма в Пудожском районе знают все. С 1969 года он воспитал не одно поколение футболистов, лыжников, волейболистов и хоккеистов, работая в пяльмской школе и пудожской ДЮСШ. В 2021 году в его доме сделали капремонт, но так что от дома отвалились веранды, рухнули печки, а от старой проводки чуть не случился пожар. С тех Александр Иванович был, по сути, бомжом», — говорится в сообщении.

На помощь учителю пришли бывшие ученики, сказано в сообщении. Они собрали более 100 тысяч рублей, расчистили двор, построили новую веранду, подыскали печника, чтобы перебрать печь.

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