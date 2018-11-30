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Новости. Общество
16:23, 30 Ноября 2018
фото: компания "Карелэнерго"

Глава Сортавальского района поблагодарил энергетиков МРСК Северо-Запада за работу в рамках учений

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Сергей Крупин отметил высокий уровень организации и проведения учений "Карелия-2018".

В четверг 29 ноября глава Сортавальского муниципального района Сергей Крупин осмотрел место проведения работ в рамках учений и встретился с бригадой филиала МРСК Северо-Запада "Псковэнерго". На линии электропередачи в городе Сортавала псковские энергетики выполняют расширение просек и уборку порубочных остатков.

В ходе осмотра объекта учений Сергей Крупин отметил высокую значимость масштабных учений для всего Сортавальского района.


фото компании

"Учения приносят конкретный результат, мы видим реальную работу энергетиков. Их труд можно назвать героическим, потому что люди в любых, даже самых сложных погодных условиях готовы обеспечивать надежное энергоснабжение, - сказал руководитель района. – Видя весь объем выполненных работ на территории Сортавальского района, уверен, что серьезных сбоев в электроснабжении у нас не будет, и непогода нам не страшна".

Однако есть сложные вопросы, связанные с организацией работ по расширению просек воздушных линий, и они требуют решения на законодательном уровне.

"Важно, что у "Карелэнерго" налажено взаимодействие со всеми уровнями власти. В частности, это касается организации работ по расширению просек. Но зачастую деревья, угрожающие падением, находятся за пределами охранной зоны ЛЭП, и это создает проблемы с их вырубкой. Здесь нужен подход с точки зрения внесения изменений в законодательство. Надеемся, что правительство окажет содействие в решении этого вопроса", - отметил глава района.

Сергей Крупин от себя лично и от имени жителей Сортавальского района поблагодарил персонал МРСК Северо-Запада за обеспечение надежного электроснабжения и пожелал успешного завершения учений.

Напомним, учения энергетиков "Карелия-2018" продлятся до 22 декабря. Участие в них принимают бригады семи филиалов МРСК Северо-Запада из Архангельской, Псковской, Вологодской, Новгородской, Мурманской областей, из республик Коми и Карелия.

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