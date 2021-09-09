Глава Сортавалы решил установить арт-объект

Глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин предложил горожанам придумать арт-объект.

Глава Сортавалы Сергей Крупин подключил горожан к выбору арт-объекта, который предполагается установить на постамент, который длительное время пустует. Постамент находится в сквере по ул. Ленина (перекресток ул. Ленина и ул. Антикайнена).

Жители смогут принять участие в опросе и выбрать арт-объект. Об этом информирует администрация Сортавальского поселения, в сообществе которой проводится обсуждение.

Ранее сообщалось, что жители Карелии намерены «кастрировать» возмутивший их арт-объект.