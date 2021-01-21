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Что стало с самым "старым" карельским Дедом Морозом - Паккайне - рассказали в Управлении по туризму

Новости. Общество
13:20, 22 Января 2021
фото: официальный сайт Паккайне
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Карельский родственник Деда Мороза – персонаж по имени Паккайне – который более 15 лет был единственным новогодним брендом Карелии, может пасть жертвой конкуренции.

Туристам, которые приезжают в Карелию, показывают два альтернативных проекта – вотчину Талви Укко и поместье Деда Хала.

Оба этих объекта находятся поблизости от Петрозаводска, а "место жительства" Паккайне – город Олонец. Много лет подряд там проходили Игры Дедов Морозов, на которые съезжались "сказочные дедушки" со всей России.

Что говорят об этих брендах в Управлении по туризму республики, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Алексей Иванов
2021-01-22 13:43:16
Секрет простой : Паккайне - государственный, а остальные - частные.
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