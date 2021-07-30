Главарь банды воров пойдет под суд в Петрозаводске

Дело организатора преступной группировки, занимавшейся кражами на территории Карелии, будет рассмотрено в особом порядке, сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора преступной группы, обвиняемого в совершении 11 краж.

По версии следствия, обвиняемый в период 2019–2020 годов создал и возглавил преступную группу, занимавшуюся кражами из гаражей и подсобных помещений в Петрозаводске, Пряжинском и Кондопожском районах.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Преступники похищали главным образом лодочные моторы и рабочий инструмент, которые впоследствии продавали по сниженной цене. Часть похищенного имущества была изъята в ходе предварительного следствия и возвращена законным владельцам.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу в особом порядке, поскольку обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Расследование уголовного дела в отношении остальных пятерых участников организованной преступной группы продолжается.

Напомним, в начале 2021 полицейские установили банду воров из 6 человек, совершившую 22 кражи общим ущербом в полтора миллиона рублей.