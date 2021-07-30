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Главарь банды воров пойдет под суд в Петрозаводске

Новости. Криминал
11:17, 02 Августа 2021
фото: © freepik

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Дело организатора преступной группировки, занимавшейся кражами на территории Карелии, будет рассмотрено в особом порядке, сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора преступной группы, обвиняемого в совершении 11 краж.

По версии следствия, обвиняемый в период 2019–2020 годов создал и возглавил преступную группу, занимавшуюся кражами из гаражей и подсобных помещений в Петрозаводске, Пряжинском и Кондопожском районах.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Преступники похищали главным образом лодочные моторы и рабочий инструмент, которые впоследствии продавали по сниженной цене. Часть похищенного имущества была изъята в ходе предварительного следствия и возвращена законным владельцам.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу в особом порядке, поскольку обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Расследование уголовного дела в отношении остальных пятерых участников организованной преступной группы продолжается.

Напомним, в начале 2021 полицейские установили банду воров из 6 человек, совершившую 22 кражи общим ущербом в полтора миллиона рублей.

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Комментарии

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театральный критик
2021-08-02 11:26:45
За мешок картошки ! - визжала либерда попивая кофей из пластиковых стаканчиков :)
Off
2021-08-02 11:30:15
театральный критик, за подельников переживаешь ..социопат ?
А у ЛДПР выборы и они плевали на тебя колготочника :)
Гость
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