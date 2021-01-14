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В Петрозаводске банда воров совершила 22 кражи общим ущербом в полтора миллиона рублей

Новости. Общество
11:42, 15 Января 2021
фото: © shutterstock.com
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Полиция расследует дело о группировке похитителей, состоявшей из шестерых петрозаводчан, сообщили в МВД Карелии.

В настоящее время карельские следователи МВД установили, что шестеро петрозаводчан в возрасте от 19 до 41 года объединились для совершения преступлений на территории карельской столицы. Их целью являлись различные гаражные боксы и хозяйственные постройки, а предметами хищений становились авто- и электроинструмент, автомобильные диски, лодки, лодочные моторы.

Так, по версии следователей, в августе минувшего года участниками группы похищен лодочный мотор с неохраняемой территории, расположенной в районе улицы Заводской. Сами обвиняемые пояснили, что приметили прицеп с лодкой, на которой и находился мотор. В первый день снять мотор не сумели. Когда пришли во второй – их спугнул прохожий. И только на третий день удалось совершить хищение. Стоимость похищенного превысила 150 тыс. рублей.

В то же время в одном из гаражных кооперативов микрорайона Сулажгора похищены мотосани и различный электроинструмент.

Собрана доказательная база, подтверждающая причастность фигурантов и к этому преступлению. Всего обвиняемым приписывают 22 совершенные кражи.

По предварительным данным, общий ущерб от хищений превышает 1,5 миллиона рублей. Следствие продолжается.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-01-15 11:52:38
Против банды педроссов ..они так , мелочь пузатая. ))
театральный критик
2021-01-15 11:52:11
Всем подарки в сизо
Гость
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