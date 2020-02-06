Главбуха в Карелии осудили за кражу денег из бюджета

Бывшего главного бухгалтера администрации Паданского сельского поселения осудили за кражу бюджетных денег, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что главный бухгалтер в период с ноября по декабрь 2019 года украла из бюджета более 17 тысяч рублей, заключив фиктивный договор с местным жителем на содержание пожарного водоема.

Деньги она перечислила на свой счет.

Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее предприимчивый бухгалтер в Карелии обогатился почти на 47 млн рублей за счет фирмы.