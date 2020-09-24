Главе поселковой администрации в районе Карелии грозит лишение свободы за отказ ремонтировать канализацию

В отношении главы администрации одного из муниципальных образований района возбуждено уголовное дело, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Беломорскому району находится исполнительное производство в отношении администрации одного из муниципальных образований района. По решению суда администрация обязана за счет муниципальной казны в срок, установленный судом, произвести ремонт канализационных очистных сооружений.

В связи с неисполнением требований администрация муниципального образования неоднократно привлекалась к административной ответственности. Кроме того, глава администрации неоднократно письменно предупреждалась об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда.

Несмотря на все предупреждения, решение суда длительное время должником не исполнялось, в связи с чем была проведена доследственная проверка.

И 9 сентября по результатам проверки дознавателем отделения судебных приставов в отношении главы администрации муниципального образования возбуждено уголовное дело по факту злостного неисполнения решения суда.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.