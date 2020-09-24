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Главе поселковой администрации в районе Карелии грозит лишение свободы за отказ ремонтировать канализацию

Новости. Общество
13:10, 25 Сентября 2020
фото: © УФССП Карелии
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В отношении главы администрации одного из муниципальных образований района возбуждено уголовное дело, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов по Беломорскому району находится исполнительное производство в отношении администрации одного из муниципальных образований района. По решению суда администрация обязана за счет муниципальной казны в срок, установленный судом, произвести ремонт канализационных очистных сооружений.

В связи с неисполнением требований администрация муниципального образования неоднократно привлекалась к административной ответственности. Кроме того, глава администрации неоднократно письменно предупреждалась об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда.

Несмотря на все предупреждения, решение суда длительное время должником не исполнялось, в связи с чем была проведена доследственная проверка.

И 9 сентября по результатам проверки дознавателем отделения судебных приставов в отношении главы администрации муниципального образования возбуждено уголовное дело по факту злостного неисполнения решения суда.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dima
2020-09-25 15:44:01
Ну, не маразм? Как будто они не знают, что у него нет на это денег. Можно выйти из ситуации - демонтировать всю существующую канализацию. Построить очковые сортиры. И деньги сэкономит - и национальную идею поддержит.
zanoza
2020-09-25 15:31:10
Давно пора привлекать глав администраций к уголовной ответственности. Мирошник, у вас таких дел тьма, готовься, мы идём к вам.
карел
2020-09-25 13:37:33
В России 90% идут во власть, не для работы с людьми и для людей, а для получения высокой зарплаты..
asusls
2020-09-25 14:37:23
карел, а вы на работу устраиваетесь на любую зарплату или ищете где больше?
карел
2020-09-25 13:56:57
Откуда это знаешь ? По себе то не суди .
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