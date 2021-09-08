Главе МЧС Евгению Зиничеву присвоено звание героя России посмертно

Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Героя Российской Федерации генералу армии Евгению Зиничеву, погибшему во время учений.

Указ опубликован сегодня на сайте www.kremlin.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя Российской Федерации генералу армии Зиничеву Евгению Николаевичу (посмертно)», - говорится в указе.

Напомним, глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября на учениях в Норильске. Он пытался спасти оператора телеканала, сорвавшегося со скалы во время съемки репортажа.