Главе Петрозаводска показали козулю

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как побывал в пряничной мастерской.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что сегодня побывал в мастерской «Карельский пряник», которую создала Виктория Шилова.

«Виктория называет себя потомственной пряничницей. Ее бабушка из Архангельска, где и зародилась традиция делать козули — резные украшенные пряники. Однажды она подняла семейные рецепты, оставила перспективную работу и — занялась любимым делом. Мастерской уже семь лет», — рассказал глава города.

По словам главы, сначала Виктории помог центр занятости — выделил грант на открытие своего бизнеса. После она продолжила участвовать в различных программах — получала финансовую поддержку от Минэкономики республики и центра «Мой бизнес». А в этом году по линии городской администрации ей удалось возместить часть расходов на аренду помещения.

Расписанные вручную сувенирные пряники, пряники с логотипом — всё это здесь не только делают, но и учат делать: организуют мастер-классы — семейные, для школьников и даже для туристов.

Как говорит Виктория Шилова, главная цель мастерской — продвигать региональный бренд. Ее авторские пряники с элементами узоров карельской вышивки уже представлены во многих туристических местах, например, на острове Кижи и в Марциальных Водах.

«Хотелось бы, чтобы эту продукцию гости республики могли приобрести и в других туристически привлекательных точках. Посмотрим, чем можно помочь, — заметил глава города. — А пока что мастерская Виктории будет участвовать в седьмом международном фестивале „Мир пряника“. На конкурсе она представит работу по мотивам карельской сказки „Красавица Насто“. Желаю победы!»