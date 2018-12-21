Главного антимонопольщика Карелии наградили за развитие конкуренции в России

Руководитель карельского УФАС России Артур Пряхин награжден ведомственным Почетным знаком "За заслуги в развитии конкуренции в России".

Соответствующий приказ подписал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, сообщается на сайте карельского УФАС.

В документе отмечается, что данная ведомственная награда вручается руководителю Карельского УФАС России Пряхину Артуру Борисовичу – за высокие достижения и заслуги в развитии конкуренции в Российской Федерации и в связи с юбилеем.

Артуру Пряхину 20 декабря исполнилось 50 лет. Руководителем карельского УФАС России он был назначен в феврале 2014 года.