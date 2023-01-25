Главного врача районной больницы Карелии подозревают в мошенничестве с ковидными выплатами

Руководитель Медвежьегорской ЦРБ, депутат Заксобрания Карелии от партии «Единая Россия» Галина Алупова подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Как стало известно «Столице на Онего» из источника в силовых структурах, 25 января в Медвежьегорской районной больнице сотрудники Следственного комитета РК и Управления ФСБ Карелии провели обыски и изъяли документы, а также истории болезни пациентов.
По нашей информации, причиной для обысков стали ковидные выплаты, которые получили медики, работавшие в «красной зоне». По предварительным данным, сверх нормы путем приписок было получено более 300 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела — по статье 159 ч.2 — мошенничество при получении выплат и по статье 285 — злоупотребление должностными полномочиями.
Под подозрение попала главный врач Медвежьегорской ЦРБ и еще несколько сотрудников больницы.
На данный момент СУСК проводит расследование.
Известно, что Галина Алупова уже обратилась за помощью к адвокату, которым выступил Михаил Шогин.
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