Главного врача районной больницы Карелии подозревают в мошенничестве с ковидными выплатами

Руководитель Медвежьегорской ЦРБ, депутат Заксобрания Карелии от партии «Единая Россия» Галина Алупова подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в силовых структурах, 25 января в Медвежьегорской районной больнице сотрудники Следственного комитета РК и Управления ФСБ Карелии провели обыски и изъяли документы, а также истории болезни пациентов.

По нашей информации, причиной для обысков стали ковидные выплаты, которые получили медики, работавшие в «красной зоне». По предварительным данным, сверх нормы путем приписок было получено более 300 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела — по статье 159 ч.2 — мошенничество при получении выплат и по статье 285 — злоупотребление должностными полномочиями.

Под подозрение попала главный врач Медвежьегорской ЦРБ и еще несколько сотрудников больницы.

На данный момент СУСК проводит расследование.

Известно, что Галина Алупова уже обратилась за помощью к адвокату, которым выступил Михаил Шогин.