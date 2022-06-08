Главную награду всероссийского лагеря «Артек» завоевал школьник из Петрозаводска

Школьник из Петрозаводска Андрей Анкудинов стал обладателем главной артековской награды – «Звезда Артека».

Об этом сообщили в министерстве образования и спорта республики.

Андрей победил в конкурсе, на котором продемонстрировал свое мастерство в спортивной гимнастике.

Кроме того, награда была ему вручена «за высокие личные достижения, успешное участие в программах лагеря, уважение сверстников и артековского сообщества», говорится в сообщении.

Девятилетний школьник занимается спортивной гимнастикой, шашками и изобразительным искусством. Достижения в этих сферах позволили ему получить путёвку в лагерь.



