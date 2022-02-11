ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕТРОЗАВОДСК УШЕЛ ПОД ВОДУ, МИНЗДРАВ ОТКРЫЛ ПУНКТ КРУГЛОСУТОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА КОВИД И «ГИПЕРБОРЕЯ» СТАРТОВАЛА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Прокуратура Карелии начала проверку в связи с затоплением улиц Петрозаводска канализацией
Прокуратура Карелии организовала проверку по информации СМИ о коммунальной аварии в центре Петрозаводска, в результате которой несколько улиц оказались затопленными канализационными стоками.
Улицы Петрозаводска начали уходить под воду еще в минувшие выходные. Так, 6 февраля из-за засора канализации затопило улицы Энгельса, Красную, Кирова, Еремеева и Слободскую.
У здания таможни просто образовался водопад, поток воды которого чуть не унес девушку.
Ключевское шоссе ушло под воду вечером 8 февраля.
И очередной потоп произошел уже 11 февраля на Вытегорском шоссе.
Чтобы разобраться в ЧП глава Петрозаводска собрал экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В Петрозаводске открыли круглосуточный пункт экспресс-тестирования на коронавирус
В Республиканской инфекционной больнице разместили пункт экспресс-тестирования на коронавирус, который будет принимать всех желающих в течение 24 часов в сутки.
Фестиваль «Гиперборея-2022» торжественно открылся в Петрозаводске
Главной темой конкурса в этом году стала эпоха Петра Великого. Результатом работы скульпторов станут 30 композиций. Имена победителей назовут в субботу, 12 февраля.
Участников и гостей фестиваля «Гиперборея» ждут конкурсы, вкусная уха и салют
АКТУАЛЬНО
«Омикрон» в Карелии: что происходит в «красных зонах» ковидных клиник республики
«Столица на Онего» побывала в «красных зонах» ковид-госпиталя и поликлиники Петрозаводска в разгар очередной волны заболеваемости коронавирусом.
Перешагнули рубеж: за сутки в Карелии больше 1000 человек заразились коронавирусом
За прошедшие сутки в Карелии выявлены 1033 инфицированных, 194 из заболевших – дети, сообщили в Минздраве республики.
Рекордное число детей за сутки заразилось коронавирусом в Карелии за все время пандемии – 254 человека
За сутки у 254 несовершеннолетних в республике выявили коронавирус — это рекордное число за все время пандемии.
В Карелии 31 ребенка привили от коронавируса
С начала пандемии в республике полностью привиты 269 349 человек.
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Жилой дом в центре Петрозаводска попытаются признать объектом культурного наследия
В столице Карелии жильцы с проспекта Ленина хотят, чтобы их дом получил статус объекта культурного наследия, что позволило бы им выбить деньги на ремонт здания.
Стало известно, куда власти Петрозаводска хотят перенести троллейбусное депо
В Петрозаводске власти рассматривают вариант переноса троллейбусного депо с улицы Московской на Курганский проезд (окраина Кукковки).
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что 25-этажное здание на месте снесенного магазина может появиться, когда застройщик подготовит необходимый пакет документов.
Улица Антикайнена в Петрозаводске перейдет в собственность Республики Карелия
Вместе с автомобильной дорогой республиканские власти заберут у городских земельный участок, расположенный напротив здания карельского Минстроя.
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