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Прокуратура Карелии начала проверку в связи с затоплением улиц Петрозаводска канализацией

Новости. Общество
06:40, 08 Февраля 2022
фото: Столица на Онего

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Прокуратура Карелии организовала проверку по информации СМИ о коммунальной аварии в центре Петрозаводска, в результате которой несколько улиц оказались затопленными канализационными стоками.

Как сообщили в ведомстве, поводом для прокурорской проверки стали публикации СМИ о коммунальной аварии и затоплении центральных улиц Петрозаводска.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований природоохранного и законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пояснили в прокуратуре. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Отметим, что с просьбой организовать проверку последствий аварии в Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру в понедельник, 7 февраля обратилась главный редактор «Столицы на Онего», депутат Петрозаводского городского совета Наталья Захарчук.

«В связи с тем, что существует вероятность причинения экологического ущерба, прошу организовать проверку последствий аварии. В том числе, проверить уровень загрязнения воды в реке Неглинка и акватории Онежского озера в местах вероятного попадания канализационных стоков в результате аварии, а также почвы в местах розлива канализационных стоков», - говорится в депутатском обращении, которое Наталья Захарчук отправила в природоохранную прокуратуру накануне.

Напомним, в воскресенье, 6 февраля, на перекрестке ул. Фридриха Энгельса - ул. Крупской образовалась течь. Потоки воды хлынули из колодца от таможни по улицам города. Канализационными стоками затопило улицы Энгельса, Красную, Кирова, Еремеева и Слободскую. 

Власти города и коммунальщики назвали причиной масштабной аварии засор и попросили петрозаводчан не выкидывать в канализацию бытовой, строительный мусор и ветошь.

При этом, представитель ПКС на оперативном совещании в администрации Петрозаводска заявил, что в результате аварии канализационные стоки в Онежское озеро не попали, а грунт, в который пролилась сточная жидкость, будет извлечен и заменен на новую почву. 

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