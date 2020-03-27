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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КОРОНАВИРУС, ВСЕОБЩАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ И СМЕРТЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО В КОЛОНИИ

Новости. Общество
19:00, 05 Апреля 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

В Карелии с 1 апреля введен режим всеобщей самоизоляции


"Это означает, что с 1 апреля жители республики должны оставаться дома. С этого дня передвижение по улицам ограничиваем – никаких прогулок в парке или на детских площадках", – написал Артур Парфенчиков в соцсети.

По его словам, из дома можно выходить в строго определенных случаях: если необходима экстренная медицинская помощь; чтобы купить продукты и лекарства, вынести мусор; чтобы добраться до места работы; при необходимости ухода за инвалидами и лицами пожилого возраста; выгула домашних животных, причем не далее 100 метров от дома.

– С 28 марта по 5 апреля все кафе, рестораны и торговые точки должны быть закрыты, разрешена работа "доставки". Будут открыты только аптеки, продовольственные и непродовольственные магазины первой необходимости, а также заправки;

– Людям старше 60 выделят отдельное время для посещения магазинов – с 9.00 до 11.00.

– С 28 марта по 5 апреля не будут работать парикмахерские, салоны красоты, солярии, бани и сауны. Временно прекращают свою деятельность всевозможные секции, клубы, студии и другие подобные организации;

– С 29 марта по 4 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, за исключением такси. Контролировать последних будет УФАС.

– Прекращают работу детские сады. Родителям, в случае необходимости, работодатели должны будут предоставить каникулы;

– С 28 марта по 1 июня 2020 года организациям запрещено продавать краткосрочные туры и путёвки в Карелию. Туристические объекты показа будут закрыты;

В пятницу 3 апреля Артур Парфенчиков сообщил, что такие жесткие ограничительные меры продлятся до 15 апреля.

Путин продлил нерабочие дни из-за коронавируса до 30 апреля

За неделю было выявлено два условно заболевших коронавирусом, теперь их число в Карелии составило 4. Диагноз ни у кого из четверых окончательно не подтвержден. Оба пациента с поздозрением на коронавирус были доставлены в больницу 1 апреля.

Третий условно положительный результат на коронавирус выявлен у 59-летней женщины, которая вернулась из Германии и находилась на самокарантине дома. Состояние пациентки – средней тяжести.

Четвертым госпитализированным стал 45-летний депутат ЗС Карелии Олег Доценко. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

В ходе карантинных мероприятий из-за коронавируса Глава Карелии приостановил свадьбы и разводы, а также временно закрылся городской траурный зал.

В Карелии 450 предпринимателей заявили о вероятности финансового краха из-за последствий карантина. 



Они составили открытое обращение, адресованное главе Карелии Артуру Парфенчикову, полпреду Президента по Северо-Западу Александру Гуцану, а также руководителям карельского парламента, администрации Петрозаводска и Петросовета. Бизнесмены разработали предложения с целью сохранения устойчивой работы и будущих выплат в бюджет республики.

Пока весь мир борется с коронавирусом в тюремной больнице Медвежьегорска от тяжелой болезни умер экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин, осужденный за секс с подростком на 9 лет колонии строгого режима.

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Комментарии

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