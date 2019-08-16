ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Скандальная передача о дорогах Петрозаводска, спасение туристов в Белом море и избиение ребенка

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Неделя началась с громких ЧП.

В соседнем с Карелией регионе произошел радиационный скачок



фото: Сергей Красноухов/ РИА Новости

"Росатом" распространил официальное заявление, из которого следует что "в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации "Росатом".

Чуть позже стало известно, что в Архангельской области эвакуируют всех людей из села, расположенного рядом с военным полигоном, где произошел взрыв, а врачам местной больницы, куда привезли пострадавших с полигона, запретили давать какую-либо информацию.

Скачок радиации также был зафиксирован и в Норвегии.

Подробнее о событиях в Архангельской области читайте здесь.

Скандальная передача о дорогах Петрозаводска

Пока люди искали информацию о взрыве на полигоне, в эфир вышла передача Аркадия Мамонтова на телеканале "Россия-1", где ведущий раскритиковал ремонт дорог в Петрозаводске, показав откровенный брак при укладке асфальта в центре города.

Власти Петрозаводска и правительство Карелии прокомментировали разгромную передачу, сообщив, что давно знали о проблемах, указанных в сюжете; работы на проблемных точках не приняты и не оплачены.

Прошедший в оправданиях понедельник передал эстафету вторнику, который начался с ЧП на Белом море



фото: vk.com глава Карелии

Там в 5 утра судно с 121 туристом на борту село на мель. 32 спасатели провели операцию по эвакуации пассажиров с терпящего бедствие корабля.

Что происходило на судне, севшем на мель в Карелии, показал следком России.

Избиение ребенка в магазине



фото: читатель

К случившимся ЧП добавилась абсолютно дикая история об избиении охранником 11-летнего мальчика, укравшего колбасу в магазине.

Ребенок падал на пол, его поднимали и дальше били...

Разгромная неделя все-таки завершилась позитивной спортивной новостью.

Петрозаводчанин едет на Олимпийские игры



фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Наш Тхэквондист Владислав Ларин из Петрозаводска завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх-2020.