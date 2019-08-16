Подписаться
Новости. Общество
21:00, 16 Августа 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Скандальная передача о дорогах Петрозаводска, спасение туристов в Белом море и избиение ребенка

Новости по теме

13.08.19 22:00
Российские профсоюзы призвали сократить рабочую неделю до четырех дней
11.08.19 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Девлет Алиханов вышел на свободу, в Петрозаводске опять отключат горячую воду и реконструированную за 800 млн рублей библиотеку снова ремонтируют
10.08.19 13:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Девлет Алиханов вышел на свободу, в Петрозаводске опять отключат горячую воду и реконструированную за 800 млн рублей библиотеку снова ремонтируют
Все новости
Загрузка...

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Неделя началась с громких ЧП.

В соседнем с Карелией регионе произошел радиационный скачок


фото: Сергей Красноухов/ РИА Новости

"Росатом" распространил официальное заявление, из которого следует что "в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации "Росатом".

Чуть позже стало известно, что в Архангельской области эвакуируют всех людей из села, расположенного рядом с военным полигоном, где произошел взрыв, а врачам местной больницы, куда привезли пострадавших с полигона, запретили давать какую-либо информацию.

Скачок радиации также был зафиксирован и в Норвегии.

Подробнее о событиях в Архангельской области читайте здесь.

Скандальная передача о дорогах Петрозаводска

Пока люди искали информацию о взрыве на полигоне, в эфир вышла передача Аркадия Мамонтова на телеканале "Россия-1", где ведущий раскритиковал ремонт дорог в Петрозаводске, показав откровенный брак при укладке асфальта в центре города. 

Власти Петрозаводска и правительство Карелии прокомментировали разгромную передачу, сообщив, что давно знали о проблемах, указанных в сюжете; работы на проблемных точках не приняты и не оплачены.

Прошедший в оправданиях понедельник передал эстафету вторнику, который начался с ЧП на Белом море


фото: vk.com глава Карелии

Там в 5 утра судно с 121 туристом на борту село на мель. 32 спасатели провели операцию по эвакуации пассажиров с терпящего бедствие корабля. 

Что происходило на судне, севшем на мель в Карелии, показал следком России. 

Избиение ребенка в магазине


фото: читатель

К случившимся ЧП добавилась абсолютно дикая история об избиении охранником 11-летнего мальчика, укравшего колбасу в магазине. 

Ребенок падал на пол, его поднимали и дальше били... 

 

Разгромная неделя все-таки завершилась позитивной спортивной новостью.

Петрозаводчанин едет на Олимпийские игры


фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Наш Тхэквондист Владислав Ларин из Петрозаводска завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх-2020.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Новости по теме

13.08.19 22:00
Российские профсоюзы призвали сократить рабочую неделю до четырех дней
11.08.19 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Девлет Алиханов вышел на свободу, в Петрозаводске опять отключат горячую воду и реконструированную за 800 млн рублей библиотеку снова ремонтируют
10.08.19 13:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Девлет Алиханов вышел на свободу, в Петрозаводске опять отключат горячую воду и реконструированную за 800 млн рублей библиотеку снова ремонтируют
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.08.2019, 19:10
ФОТО: Светлана Лобода в нижнем белье показала растяжку на балконе
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
15.08.2019, 09:56
Подробности смертельного ДТП под Петрозаводском рассказали в ГИБДД Карелии
12.08.2019, 15:54
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии?
12.08.2019, 16:05
ЧП в Белом море: "Ситуация пошла по нештатному варианту"
09.08.2019, 11:56
В Карелии поймали участников экстремистской организации "Свидетели Иеговы"

Аналитика

Сегодня 14:51
Обществоведение
"Стоят ли эти съемки того, чтобы подвергать угрозам объекты культурного наследия?" 2
Историческая карельская деревня приходит в себя от съемок фильма-катастрофы.
Федеральный памятник превращается в дрова 5
15.08.2019 13:53
Можно нести любую чушь 7
15.08.2019 10:19
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии? 11
12.08.2019 15:54
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
12.08.2019 12:28
Вся аналитика

Чтиво

15.08.2019 09:30
Личное мнение
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 6
Известный фотограф Илья Тимин предложил проводить мероприятия на петрозаводском карьере.
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 12
07.08.2019 11:34
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 15
06.08.2019 13:20
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
15.08.2019 15:25
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»