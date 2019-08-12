Подписаться
Новости. Общество
13:06, 12 Августа 2019

Власти Петрозаводска прокомментировали расследование Мамонтова про дороги

Загрузка...

В мэрии заявили, что давно знали о проблемах, указанных в сюжете; работы на проблемных точках не приняты и не оплачены.

На сессии Петрозаводского городского совета мэр карельской столицы Ирина Мирошник и замглавы по вопросам ЖКХ Юлия Мизинкова прокомментировали вышедший в эфир проект журналиста Аркадия Мамонтова "Дорожная карта".

Автор материала указал на некачественную работу подрядной организации, которая ведет ремонт дорог и тротуаров в Петрозаводске в рамках нацпроекта. Журналист продемонстрировал, в частности, несоответствующие нормативам пробы нового асфальта на дорогах и некачественную работу по укладке покрытия на тротуарах.

В мэрии заявили, что и ранее знали о проблемных участках, на которых подрядчик некачественно выполнил работу.

"В настоящее время проведены работы по лабораторному испытанию качества асфальтобетонной смеси на нескольких объектах. Это Онежская набережная. По результатам испытаний нет замечаний к качеству выполненных работ и к качеству асфальтобетонной смеси. А также на улице Красноармейская - также по толщине слоя, по техническим свойствам асфальтобетонной смеси нет никаких замечаний. По устройству асфальтобетонного покрытия на площади Гагарина по нескольким пробам есть отклонения, о чем информацией уже заявлялось более двух недель назад. То есть мы про это знаем. Данные работы не будут приняты и оплачены подрядной организации до устранения всех замечаний по данному объекту", - сказала Юлия Мизинкова.

Мизинкова также указала на то, что работы по ремонту тротуаров подрядчик еще не предоставлял для приемки.

"Администрация города не принимала и не оплачивала эти работы, которые были выявлены в сюжете. И недостатки, также обозначенные в этом сюжете, выявлены были администрацией независимо от съемок", - добавила мэр Петрозаводска Ирина Мирошник.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2019-08-12 15:22:37
Тут бы надо кого то и посадить для порядка , и профилактики воровства на дорогах .
Ё...моё
2019-08-12 15:12:57
Учитывая, что никто ничего не переделывались, может стоит задуматься о привлечении Мирошник, Мизинковой, Бекелева к ответственности, так как заявление о том, что работы не приняты, только тупая отмазка. По контракту проверяться должен каждый этап работ, то есть, как минимум, покушение эта хищение. Ну и может стоит определить размер "отката" (исходя из стоимости "сэкономленной" асфальтово-бетонной смеси) при читавшийся этим успешным менеджерам.
drug
2019-08-12 13:31:54
Простите, но вы (мэрия) опоздали с пояснениями, в статье выше все уже написано.. До приезда 1 канала в городе, ваши работники даже не пытались проверить качество работ.

СМИ: "Мизинкова также указала на то, что работы по ремонту тротуаров подрядчик еще не предоставлял для приемки.
Администрация города не принимала и не оплачивала эти работы, которые были выявлены в сюжете".
Т.е. остальные уже оплачены ?

СМИ: "И недостатки, также обозначенные в этом сюжете, выявлены были администрацией независимо от съемок".
Ну конечно, хорошо идти по натоптанной тропе, все ясно, где искать, что искать, как "пилить" и как :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
09.08.2019, 11:56
В Карелии поймали участников экстремистской организации "Свидетели Иеговы"
05.08.2019, 20:49
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
08.08.2019, 13:25
Стало известно, сколько дней продержится теплая погода в Карелии

Аналитика

Сегодня 12:28
Капитал
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
Покупка квартиры – дело весьма ответственное и, на первый взгляд, сложное. Но на самом деле весь процесс может занять минимум времени и энергозатрат потенциального новосела.
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 8
09.08.2019 10:59
Рыба раздора
08.08.2019 12:36
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
06.08.2019 10:00
Побег от токсичного актива 22
05.08.2019 11:00
Вся аналитика

Чтиво

07.08.2019 11:34
Личное мнение
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 8
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 10
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
архив чтиво

Медиа

Забег "Ультра трейл "Фонтаны"
Сегодня 09:33
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»