Власти Петрозаводска прокомментировали расследование Мамонтова про дороги

В мэрии заявили, что давно знали о проблемах, указанных в сюжете; работы на проблемных точках не приняты и не оплачены.

На сессии Петрозаводского городского совета мэр карельской столицы Ирина Мирошник и замглавы по вопросам ЖКХ Юлия Мизинкова прокомментировали вышедший в эфир проект журналиста Аркадия Мамонтова "Дорожная карта".

Автор материала указал на некачественную работу подрядной организации, которая ведет ремонт дорог и тротуаров в Петрозаводске в рамках нацпроекта. Журналист продемонстрировал, в частности, несоответствующие нормативам пробы нового асфальта на дорогах и некачественную работу по укладке покрытия на тротуарах.

В мэрии заявили, что и ранее знали о проблемных участках, на которых подрядчик некачественно выполнил работу.

"В настоящее время проведены работы по лабораторному испытанию качества асфальтобетонной смеси на нескольких объектах. Это Онежская набережная. По результатам испытаний нет замечаний к качеству выполненных работ и к качеству асфальтобетонной смеси. А также на улице Красноармейская - также по толщине слоя, по техническим свойствам асфальтобетонной смеси нет никаких замечаний. По устройству асфальтобетонного покрытия на площади Гагарина по нескольким пробам есть отклонения, о чем информацией уже заявлялось более двух недель назад. То есть мы про это знаем. Данные работы не будут приняты и оплачены подрядной организации до устранения всех замечаний по данному объекту", - сказала Юлия Мизинкова.

Мизинкова также указала на то, что работы по ремонту тротуаров подрядчик еще не предоставлял для приемки.

"Администрация города не принимала и не оплачивала эти работы, которые были выявлены в сюжете. И недостатки, также обозначенные в этом сюжете, выявлены были администрацией независимо от съемок", - добавила мэр Петрозаводска Ирина Мирошник.