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Новости. Происшествия
16:55, 15 Августа 2019
фото: Следственный комитет России / youtube

ВИДЕО: Что происходило на судне, севшем на мель в Карелии

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Следственный комитета России опубликовал видео, снятое на теплоходе "Сапфир", который сел на мель в Белом море.

Минутный видеоролик опубликован на youtube-канале Следственного комитета.

Поздним вечером 12 августа в акватории Белого моря в 9 км от Беломорска село на мель экскурсионное судно "Сапфир". Спасательная операция началась в 0.55, закончилась в 5.20 13 августа. 

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным следствия, теплоход "Сапфир", следуя от порта острова Соловки до Беломорского порта, сел на мель в трех милях от города Беломорска. На борту находилось 125 человек, из них 121 пассажир, в том числе 10 несовершеннолетних, 4 члена экипажа. На судне установлено повреждение в техническом отсеке. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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