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Новости. Общество
19:00, 22 Сентября 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Суд над "петрозаводским маньяком", забастовка медиков и начало отопительного сезона

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Сентиментальный убийца

Свидетели по делу "петрозаводского маньяка" рассказали в Верховном суде Карелии об обстоятельствах первого нападения – на несовершеннолетнюю девушку, которой удалось выжить.

В понедельник в Верховном суде Карелии были допрошены родственники первой жертвы Антона Ипатова, которая смогла выжить. Свои показания дали мать, отец и старшая сестра потерпевшей - Елена. Вот, что она вспоминает о событиях тех дней. Младшая сестра долго не выходила связь. Но до нее наконец удалось дозвониться.

- Я говорю, ты где есть? – рассказывает Елена, - она (младшая сестра) говорит, я скоро приеду. Я говорю, где ты есть? Слышу на заднем плане мужской голос. Я говорю, с кем ты? Она говорит, типа, с молодым человеком. Потом говорит, подожди, с тобой хотят поговорить. Трубку дала, я так поняла, подсудимому. Сначала он со мной разговаривал вежливо. Представился. Говорит, меня зовут Антон. Я говорю: где моя сестра? Он говорит, не переживайте, все нормально, все хорошо с ней, мол, мы сегодня вечером приедем с ней пообщаться. Я говорю, о чем нам разговаривать? Он – вот, мол, мы друг друга любим, мы хотим жить вместе. Я говорю, молодой человек, какая любовь? Вы понимаете, у вас такая разница в возрасте, о чем можно говорить. Он тут начинает грубить. Я ему сказала, если сегодня вечером О. не будет дома, мы будем разговаривать с вами в другом месте. Он говорит, в каком? Я говорю, я вызову полицию, будем разговаривать с полицией. Он начал грубить, обзывать меня, говорить, да ты такая-сякая, да я сам мент. И отключил трубку.

Как бастуют медики Петрозаводска


фото: © Александр Гнетнев / Столица на Онего

Фельдшеры и водители скорой помощи рассказали корреспонденту "Столицы на Онего" о причинах участия в "итальянской забастовке".

Вся система работы на петрозаводской "скорой" заточена под постоянную переработку медработников, которые нагружают себя дополнительными сменами. Участники протестной акции решили эту систему изменить из-за усталости и потребности в адекватной оплате труда. В забастовке участвуют 38 фельдшеров и 37 водителей.

"Уже аллергическая реакция на этот звук мигалки. Хочется спокойно ехать, а вот не получается. Потому что надо быстро", - говорит участвующий в акции протеста водитель скорой помощи. Его зарплата - 18-20 тысяч рублей. Если брать переработку, получается примерно 22 или, максимум, 24 тысячи рублей. Эти весьма скромные деньги приходится зарабатывать в условиях сильного стресса.

Соцработник превратилась в жестокого убийцу

В среду, 18 сентября, в Верховном суде Карелии начали рассматривать дело о жестоком убийстве двух пенсионеров-инвалидов.

Рассматривает дело судья Альфия Нуждина.

На скамье подсудимых – 35-летняя соцработник из Питкяранты Юлия Семенова, которая ради денег убила двух инвалидов – брата и сестру, за которыми ухаживала.

По словам прокурора Татьяны Дубейковской, 5 ноября 2018 года Семенова, вооружившись кухонным ножом, пришла в квартиру своих подопечных, где напала на 55-летнюю женщину-инвалида и нанесла ей не менее 8 ударов ножом, пять из которых были смертельные. Обвинитель пояснила, что Семенова не только колола ножом жертву, но и избивала ее: на теле убитой масса кровоподтеков.

Зима близко


фото: Твиттер Артура Парфенчикова

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что можно говорить о неэффективности теплоснабжения республики. Об этом Парфенчиков сказал на заседании правительства по вопросу готовности объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда к отопительному периоду 2019/20 года.

По его словам, на данный момент в республике существует много проблем, и можно говорить о неэффективности теплоснабжения республики, так как "система теплоснабжения Карелии задержалась в прошлом веке". Губернатор отметил, что ее необходимо менять. К примеру, переходить на новые виды топлива – биотопливо. И начинать все с "чистого листа".

По состоянию на 13 сентября к отопительному сезону жилищный фонд готов к холодам на 94,7%, тепловые сети – на 93,3%, водопроводные сети готовы на 84,7%, электрические сети – на 99,7%.

Тепло дали!


фото: Столица на Онего

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия издало приказ о начале отопительного сезона в Петрозаводске и районах.

В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, с 20 сентября в Петрозаводске установлено начало отопительного сезона. Теплоснабжающие организации приступают к подаче теплоносителя.

Администрация Петрозаводска довела эту информацию до управляющих организаций. Отметим, что подключение централизованных систем отопления в жилых домах происходит не одномоментно: на подключение внутридомовых систем отопления, как правило, уходит два-три дня, еще несколько суток потребуется на регулировку.

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