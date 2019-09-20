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Новости. Общество
11:07, 20 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

В дома жителей Петрозаводска сегодня придет тепло

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Жилой фонд Петрозаводска начнут подключать к теплу сегодня, сообщили в администрации Петрозаводска.

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия издало приказ о начале отопительного сезона.

В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, с 20 сентября в Петрозаводске установлено начало отопительного сезона. Теплоснабжающие организации приступают к подаче теплоносителя.

Администрация Петрозаводска довела эту информацию до управляющих организаций. Отметим, что подключение централизованных систем отопления в жилых домах происходит не одномоментно: на подключение внутридомовых систем отопления, как правило, уходит два-три дня, еще несколько суток потребуется на регулировку.

Бесперебойность процесса подачи тепла зависит от слаженной работы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, которые на постоянной основе должны отчитываться о количестве объектов, подключённых к теплоснабжению.

Администрация Петрозаводска обращается к горожанам с просьбой в период начала отопительного сезона быть особенно внимательными, и в случае обнаружения неполадок на внутридомовых и внешних инженерных сетях информировать свою управляющую организацию, либо Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.

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Комментарии

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Изя
2019-09-20 11:14:38
тётка , никто не смог вам отказать , подключили во время , как и сказали в 051))) :) )
тетка
2019-09-20 11:36:38
Изя, да, не зря вчера воевали, сегодня в 9 утра батареи были уже горячими, видимо, министра все-таки щелкнули по затылку.
А вот теперь с него надо спросить за уже заболевших и перерасчет за 5 дней.
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