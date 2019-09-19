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Новости. Общество
14:42, 19 Сентября 2019
фото: Твиттер Артура Парфенчикова

Парфенчиков заявил о неэффективности теплоснабжения Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что можно говорить о неэффективности теплоснабжения республики.

Об этом Парфенчиков сказал на заседании правительства по вопросу готовности объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда к отопительному периоду 2019/20 года.

По его словам, на данный момент в республике существует много проблем, и можно говорить о неэффективности теплоснабжения республики, так как "система теплоснабжения Карелии задержалась в прошлом веке". Губернатор отметил, что ее необходимо менять. К примеру, переходить на новые виды топлива – биотопливо. И начинать все с "чистого листа". 

По состоянию на 13 сентября к отопительному сезону жилищный фонд готов к холодам на 94,7%, тепловые сети – на 93,3%, водопроводные сети готовы на 84,7%, электрические сети – на 99,7%. 

Запасы угля составляют 85,76%, дров - 92,66%, мазута - 51,49%, дизеля - 33,38%.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Александр  Ломако отметил, что задолженность потребителей составила 3,4 млрд рублей, а просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками топлива составила более 561 млн рублей.

После расторжения концессионного соглашения (изначально документ должен был действовать до декабря текущего года) с компанией "Карелэнергоресурс", которая ранее отапливала девять районов республики, правительство  стало приемником всех обязательств.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило 1 млрд рублей из федерального бюджетана на повышение надежности теплоснабжения во время предстоящего отопительного сезона. Однако пока эти деньги еще не дошли. 

"Этих денег еще нет. И эффекта мы пока не ощутили. Слава богу, что умудрились заранее закупить оборудование для котелен, которые уже реконструируются", – сказал Парфенчиков. 

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Комментарии

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Горожанин
2019-09-19 16:23:47
"Петрозаводскмаш" четверть века стучится к властям со своими котельными на биотопливе, В Вяртсиля "пилотный проект" второе десятилетие работает.
Изя
2019-09-19 16:32:38
Горожанин, Это всё не то , через них бюджетное бабло не отожмёшь , засветишься . Вот через левую фирмочку для них поинтереснее будет . Тихо , мутно , непонятно . Интересы региона тут не главное .
pupsik
2019-09-19 16:22:50
а как "ходят" деньги? Одни говорят - деньги ушли, другие говорят - деньги не пришли. Кто же на этом пути их тормозит?
Lana
2019-09-19 15:12:59
О неэффективности теплоснабжения Карелии "говорят" тарифы на тепло и горячую воду.
Изя
2019-09-19 14:48:43
2,5 года пробыл во власти и так ничего не решил , теперь собрался всё с чистого листа начать , однако . Лучше всё оставить всё как есть , чтобы не довалить оставшееся :) Да и наконец работать начать , и в вопросе теплоснабжения тоже :)
Гость
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