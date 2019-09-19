Парфенчиков заявил о неэффективности теплоснабжения Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что можно говорить о неэффективности теплоснабжения республики.

Об этом Парфенчиков сказал на заседании правительства по вопросу готовности объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда к отопительному периоду 2019/20 года.

По его словам, на данный момент в республике существует много проблем, и можно говорить о неэффективности теплоснабжения республики, так как "система теплоснабжения Карелии задержалась в прошлом веке". Губернатор отметил, что ее необходимо менять. К примеру, переходить на новые виды топлива – биотопливо. И начинать все с "чистого листа".

По состоянию на 13 сентября к отопительному сезону жилищный фонд готов к холодам на 94,7%, тепловые сети – на 93,3%, водопроводные сети готовы на 84,7%, электрические сети – на 99,7%.

Запасы угля составляют 85,76%, дров - 92,66%, мазута - 51,49%, дизеля - 33,38%.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Александр Ломако отметил, что задолженность потребителей составила 3,4 млрд рублей, а просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками топлива составила более 561 млн рублей.

После расторжения концессионного соглашения (изначально документ должен был действовать до декабря текущего года) с компанией "Карелэнергоресурс", которая ранее отапливала девять районов республики, правительство стало приемником всех обязательств.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделило 1 млрд рублей из федерального бюджетана на повышение надежности теплоснабжения во время предстоящего отопительного сезона. Однако пока эти деньги еще не дошли.

"Этих денег еще нет. И эффекта мы пока не ощутили. Слава богу, что умудрились заранее закупить оборудование для котелен, которые уже реконструируются", – сказал Парфенчиков.