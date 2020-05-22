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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЦЕРКОВНЫЙ СКАНДАЛ, ВСПЫШКА COVID-19 В ПОСЕЛКЕ И НОВЫЙ ГЛАВА ПОЛИЦИИ ПЕТРОЗАВОДСКА

Новости. Общество
21:00, 22 Мая 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Вспышка COVID-19 в поселке Ильинский

Коронавирус расползается по Карелии, затрагивая все новые города и поселки. 20 мая была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции в поселке Ильинский Олонецкого района, где выявили сразу 12 зараженных. На место отправили главного инфекциониста Карелии.

Вторая смерть от коронавируса

В Карелии в Центре по борьбе с COVID-19 скончалась 83-летняя пациентка с положительным тестом на коронавирус. 

Пожилая сегежанка имела другие хронические заболевания: ишемическую болезнь сердца и хроническую сердечную недостаточность, на фоне которых развился COVID-19 с пневмонией. Это второй летальный исход в республике с начала эпидемии.

Церковный скандал разразился в Карелии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от управления Костомукшской и Кемской епархией Русской православной церкви епископа Игнатия Тарасова – до решения Высшего общецерковного суда. О причинах этого шага в РПЦ предпочли деликатно промолчать, и пастве отстраненного архиерея было предложено довольствоваться лишь официальным сообщением, опубликованным на сайте Московского Патриархата. В нем упоминаются некие "документально аргументированные обвинения в церковных правонарушениях, несовместимые с дальнейшим управлением епархиями".

Парфенчиков разрешил открыть торговые центры

Итогом встречи главы Карелии Артура Парфенчикова с предпринимателями, которая длилась рекордные пять с половиной часов, стало решение об открытии крупных торговых центров со следующей недели.

Зампредседателя Петросовета Матвеев признал вину

Обвиняемый в получении взятки зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев заключил досудебное соглашение со следствием, сообщили источники в правоохранительных органах. Заключение досудебного соглашения означает признание вины и согласие сотрудничать с правоохранительными органами. Благодаря "досудебке" подсудимому назначается более мягкое наказание: не более двух третей либо даже половины от максимально возможного в данном случае уголовного срока.

Полицию Петрозаводска возглавил Дмитрий Маханьков

В Петрозаводске личному составу УВД представили нового начальника, им стал Дмитрий Маханьков, который ранее руководил отделом организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Карелии. Причиной отставки прежнего начальника УВД Николая Красовского, по нашей информации, стали плохие показатели работы.

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