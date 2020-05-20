Полицию Петрозаводска возглавил новый руководитель Дмитрий Маханьков

Встреча нового руководителя с личным составом состоялась 21 мая, сообщили в МВД Карелии.

Министр внутренних дел Карелии генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев охарактеризовал Дмитрия Маханькова как профессионала, имеющего одновременно большой опыт и в криминальном блоке, и в направлении охраны общественного порядка и безопасности.

С 2016 года Маханьков проходил службу на руководящих должностях в отделениях МВД по Муезерскому, Лахденпохскому и Сортавальскому районам.

До назначения на должность начальника управления МВД по Петрозаводску он руководил отделом организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Карелии.

Ранее мы уже сообщали, что полицию Петрозаводска, возможно, возглавит новый начальник.

Уже бывший руководитель столичной полиции Николай Красовский до конца мая находится в отпуске.