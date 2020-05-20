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Полицию Петрозаводска возглавил новый руководитель Дмитрий Маханьков

Новости. Общество
17:55, 21 Мая 2020
фото: © МВД Карелии
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Встреча нового руководителя с личным составом состоялась 21 мая, сообщили в МВД Карелии.

Министр внутренних дел Карелии генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев охарактеризовал Дмитрия Маханькова как профессионала, имеющего одновременно большой опыт и в криминальном блоке, и в направлении охраны общественного порядка и безопасности.

С 2016 года Маханьков проходил службу на руководящих должностях в отделениях МВД  по Муезерскому, Лахденпохскому и Сортавальскому районам.

До назначения на должность начальника управления МВД по Петрозаводску он руководил отделом организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Карелии.

Ранее мы уже сообщали, что полицию Петрозаводска, возможно, возглавит новый начальник. 

Уже бывший руководитель столичной полиции Николай Красовский до конца мая находится в отпуске.

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