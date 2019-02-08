ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Ужас блокадника в карельской больнице, допрос Худилайнена и ШИЗО для священника

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Верните деньги!

Управление Федерального казначейства по Карелии подало иск к управлению капитального строительства республики и министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона. Казначейство просит взыскать с ответчиков через суд 12 млн 247 тыс. 400 рублей.

Карелии придется вернуть деньги, выделенные из федерального бюджета на реконструкцию учебно-тренировочной базы школы высшего спортивного мастерства в республике.

Гибель на дороге

В понедельник в Лоухском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили, в ДТП погибли три человека: 44-летний водитель (петрозаводчанин), 30-летний пассажир (житель Белгородской области), и 27-летний пассажир (житель Ленинградской области).

Опять обманули ожидания, даже в Госдуме заметили

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев обратился в Генпрокуратуру и Следком из-за нарушений при строительстве туркластера в Карелии

По его мнению, при строительстве туристического кластера в Карелии нарушены сроки ввода в эксплуатацию ряда объектов и не использована часть бюджетных средств. С 2015 по 2018 год финансирование туристического кластера составило 1 млрд 755 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 460 млн, из бюджета Карелии — 65 млн, из внебюджетных источников — 1 млрд 200 млн рублей.

Жуткое здравоохранение

В Петрозаводске больного старика, которого привезли на скорой из Суоярви для госпитализации в Петрозаводске, выпроводили ночью на улицу. В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая рассказала, как ее 81-летнего отца-блокадника, привезенного на "скорой" из Суоярви, отказались госпитализировать в БСМП Петрозаводска и отправили ночью одного на улицу.

"Мой отец живет в Суоярви, - рассказала петрозаводчанка, - в выходные он тяжело заболел. Врачи поставили ему диагноз пневмония и оставили лечиться дома. А во вторник 5 января его состояние ухудшилось, и врач приняла решение госпитализировать его из Суоярви в республиканскую инфекционную больницу Петрозаводска. Выписала направление. И в 19.00 вчера (5 января – ред.) он на скорой выехал в Петрозаводск. Я его здесь ждала. Но ни в 22.00, ни в 23.00 его в республиканскую больницу не привезли".

Первая ласточка?

Следователи допросили экс-главу Карелии Александра Худилайнена по делу о взятках от коммерческих организаций, пока – в качестве свидетеля.

Речь идет о предоставлении преференций при заключении госконтрактов в республике в период, когда ею руководил Худилайнен. Сам Худилайнен отказался от комментариев, не подтвердив и не опровергнув данный факт.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вошли организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

Соучастники в период 2015-2017 годов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Общий размер полученной преступной группой взятки составил 33 млн рублей.

Ранее представитель карельской прокуратуры Алексей Борисов сообщил, что в 2015 году Чичин, используя личные отношения с Худилайненом, организовал встречу губернатора с Алексеем Никитиным в Санкт-Петербурге для назначения его на должность начальника Управления автомобильных дорог Карелии.

Священник из ШИЗО

Руководство колонии-поселения, где священник Иван Петунов отбывает наказание за совершенное в пьяном виде смертельное ДТП, просит суд ужесточить ему режим содержания и перевести в ИК общего режима.

Постоянно нарушающий правила отбывания наказания в колонии-поселении ИК №9 Петрозаводска священник Иван Петунов уже четыре раза помещался в ШИЗО. Как нам стало известно, руководство колонии обратилось в городской суд с просьбой ужесточить режим содержания Петунову и перевести его в ИК общего режима.