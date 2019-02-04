Казначейство хочет взыскать 12 млн рублей с властей Карелии

Управление Федерального казначейства по Карелии подало иск к КУ РК "Управление капитального строительства республики" и министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона.

Как сообщается в материалах дела на сайте Арбитражного суда Карелии, казначейство просит взыскать с ответчиков через суд 12 млн 247 тыс. 400 рублей.

Третьим лицом к делу привлечено Министерство спорта Российской Федерации.

Судебное разбирательство начнется утром 5 февраля. Дело рассмотрит судья Ирина Шалапаева.

Ранее сообщалось, что Карелии придется вернуть деньги, выделенные из федерального бюджета на реконструкцию учебно-тренировочной базы школы высшего спортивного мастерства в республике.