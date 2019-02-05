В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии с тремя погибшими

В Карелии в ДТП погибли жители Ленинградской и Белгородской областей, а также Петрозаводска.

По данным ведомства, 4 февраля в 15.30 на 999 км автодороги "Кола" в Лоухском районе 42-летний водитель грузовика "МАЗ" с полуприцепом (житель Ленинградской области) допустил занос фуры с выездом на полосу встречного движения и наехал на силовое ограждение. Далее "МАЗ" столкнулся с автомобилем Mitsubishi L200, который двигался во встречном направлении.

"В результате ДТП в Mitsubishi погибли три человека: 44-летний водитель (петрозаводчанин), 30-летний пассажир (житель Белгородской области), и 27-летний пассажир (житель Ленинградской области)", - отметили в пресс-службе.

Водитель грузовика получил ушибы, ему назначено амбулаторное лечение.