ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Визит Путина и Лукашенко, гибель дайверов и распродажа имущества Ивана Романова
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Отставка главе Карелии не грозит
Артур Парфенчиков занял третье место среди руководителей регионов Северо-Запада в рейтинге политической устойчивости губернаторов.
Коммуникационный холдинг "Минченко консалтинг" обнародовал июльский рейтинг политической устойчивости российских губернаторов "Госсовет 2.0". По оценке экспертов холдинга, отставка грозит десяти из 16 глав регионов, у которых истекают должностные полномочия в 2020 году.
Президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провели день неформального общения в Карелии.
Путин и Лукашенко прибыли на остров Валаам 17 июля, в среду. Лидеры двух стран побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Встреча двух глав государств позиционировалась в качестве неформальной.
Здание правительства Карелии собираются украсить подсветкой за 4,8 млн рублей.
В Карелии объявлен аукцион на выполнение работ по ремонту фасада административного здания республиканского правительства, который предусматривает украшение объекта элементами декоративного освещения.
Петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин рассказал, что случилось на Баренцевом море, где 16 июля пропали два ныряльщика.
Ранее мурманское управление МЧС сообщало, что 16 июля поступила информация о происшествии с дайверами в результате планового погружения с инструктором в районе населенного пункта Лиинахамари, мыса Палтусово перо, на выходе из Печенгского залива.
Северо-западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
Под версии следствия, 16 июля двое мужчин осуществляли погружение с аквалангом в районе полуострова Немецкий.
Имущество бывшего депутата и бизнесмена Ивана Романова, осужденного за взятки и педофилию, на сумму почти в 12,5 млн рублей будет выставлено на торги, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.
Специалисты оценили квартиру и хозяйственные помещения на сумму немногим более 10 млн рублей, гаражный бокс в 1,4 млн рублей, моторное судно Prestige-32 2008 года постройки в 1,035 млн рублей.
По истечении 10 дней имущество будет предано на торги. Стоимость всего перечисленного имущества должника Романова покрывает бОльшую часть задолженности в пользу государства.
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