Здание правительства Карелии собираются украсить подсветкой за 4,8 млн рублей

фото: из документации к конкурсу

В Карелии объявлен аукцион на выполнение работ по ремонту фасада административного здания республиканского правительства, который предусматривает украшение объекта элементами декоративного освещения.

Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.

Заказчик в лице государственного казенного учреждения "Центр организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики" ищет подрядчика для выполнения работ по ремонту фасада административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19.

Максимальная цена контракта - 4,8 млн рублей.

Какие еще ремонтные работы предусмотрены договором, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".