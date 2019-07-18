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Новости. Общество
13:38, 18 Июля 2019
фото: из документации к конкурсу

Здание правительства Карелии собираются украсить подсветкой за 4,8 млн рублей

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В Карелии объявлен аукцион на выполнение работ по ремонту фасада административного здания республиканского правительства, который предусматривает украшение объекта элементами декоративного освещения.

Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.

Заказчик в лице государственного казенного учреждения "Центр организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики" ищет подрядчика для выполнения работ по ремонту фасада административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19.

Максимальная цена контракта - 4,8 млн рублей.

Какие еще ремонтные работы предусмотрены договором, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-07-18 15:20:38
Если не подсветить, так кто-нибудь в них, болезных, впилится...на дрифтинге, кои они так любят. Пилить бабло надо, пока не засохло. И вовремя делиться, чтобы не сОдили...
Американец
2019-07-18 15:02:36
ну так на пенсионерах неплохо съэкономили, теперь бабло можно пустить на себя любимых.

Народу можно и еще что-нибудь в виде налогов поднять, они все стерпят. Они же элита, паразиты
тихоня
2019-07-18 14:49:10
Кругом пиар и реклама , больше тратить деньги некуда , все проблемы в регионе решены . Бесполезные люди .
Os
2019-07-18 13:43:46
Там и так довольно светло. Лучше на ремонт стадиона Спартак направили бы, например. Там вчера вообще матч кубка России играть запретили из-за состояния стадиона.
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