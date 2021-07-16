Главный госинспектор по безопасности дорожного движения обеспокоен числом ДТП с детьми в Карелии

Главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения Карелии Андрей Червочкин обратился к жителям региона с просьбой беречь детей на дорогах.

По итогам шести месяцев этого года на дорогах Карелии зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 2 ребенка погибли, 38 детей получили травмы.

«В настоящее время вызывает тревогу рост детского дорожно-транспортного травматизма», — заявил Андрей Червочкин. Его обращение опубликовано в сообществе Госавтоинспекции Карелии.

«Дети — это наиболее незащищенная категория участников дорожного движения, которая не может самостоятельно повлиять на дорожную обстановку. С августа по октябрь наступает самый аварийно-опасный сезон, а наиболее подвержена риску стать участником ДТП категория детей школьного возраста от 7 до 14 лет», — пояснил Червочкин.

Сообщается, что за шесть месяцев этого года доминирующим видом ДТП, где пострадали дети-пассажиры, являются столкновения транспортных средств. С начала текущего года в 13 столкновениях 13 детей получили травмы, 2 ребенка погибли.

«16 февраля в Медвежьегорском районе на 631 км федеральной автодороги „Кола“ в ДТП погибли два юных пассажира — 7-летняя девочка и 4-летний мальчик. Несмотря на то, что оба ребенка находились в детских удерживающих устройствах, лобовое столкновение им не оставило шансов на жизнь», — рассказал главный госинспектор.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия по пропаганде использования детских удерживающих устройств. Всего за 6 месяцев текущего года пресечено 898 нарушений по правилам перевозки детей в автомобиле.

Увеличилось количество происшествий с участием детей-пешеходов — за шесть месяцев 2021 года зарегистрировано 11 ДТП, в которых 11 детей травмированы. Основная часть ДТП с детьми-пешеходами происходит в Петрозаводске (в 5 ДТП травмы получили 5 детей-пешеходов), говорится в сообщении.

«Уважаемые водители! Всегда помните о мерах безопасности при подъезде к пешеходным переходам, о безопасном и внимательном движении в дворовой территории и дачных кооперативах. При движении по региональным и федеральным дорогам выбирайте скорость движения, позволяющую при изменении дорожной ситуации своевременно остановить автомобиль. Пусть дороги наших детей будут счастливыми и безопасными», — резюмировал Андрей Червочкин.