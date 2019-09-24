15:42, 24 Сентября 2019
Главой администрации Пряжинского района стала экс-сотрудница Минсельхоза Карелии
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Главой администрации Пряжинского района стала Оксана Гаврош.
Об этом сообщила Ольга Шмаеник в своем паблике "Депутат ЗС РК Ольга Шмаеник".
"Главный вопрос сессии Совета Пряжинского муниципального национального района – выборы главы администрации района. Только что объявили итоги. Главой стала Гаврош Оксана Михайловна", – рассказала депутат.
Ранее Оксана Гаврош занимала должность первого замминистра Минсельхоза Карелии.
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