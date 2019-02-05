Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:07, 05 Февраля 2019
фото: Сайт правительства Карелии

Главу поселения в Карелии оштрафовали за нарушения при реконструкции водозабора

Загрузка...

Глава Медвежьегорского городского поселения Николай Рыкусов оштрафован антимонопольной службой за необоснованное изменение контракта при реконструкции местного водозабора.

Николай Рыкусов оштрафован на 20 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте УФАС по Карелии.

По оценке антимонопольной службы, глава Медвежьегорского поселения нарушил требования федерального закона о контрактной системе в сфере закупок. Рыкусов изменил существенные условия муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции водозабора питьевого водоснабжения в Медвежьегорске.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
03.02.2019, 11:51
Умер исполнитель рэпа Децл
31.01.2019, 15:27
Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
31.01.2019, 06:40
В Петрозаводске мужчина несколько лет насиловал ребенка

Аналитика

Сегодня 09:31
Политкухня
О чем говорят люди, выбирая депутатов 1
В Олонецком районе 3 февраля проходили дополнительные выборы в органы местного самоуправления.
"Мы здесь живем 500 лет и собираемся жить дальше!" 4
04.02.2019 15:42
 "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей 6
31.01.2019 15:22
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
30.01.2019 16:17
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2019 11:13
Частная жизнь
"Всем кажется, что дико здесь жить" 1
Юный островитянин-художник получил долгожданную медаль за спасение утопающего.
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
Большой проект Ковригина
31.01.2019 17:12
Патриотический мейнстрим добрался до "Калевалы"
31.01.2019 16:24
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
01.02.2019 11:13
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»