12:07, 05 Февраля 2019
Главу поселения в Карелии оштрафовали за нарушения при реконструкции водозабора
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Глава Медвежьегорского городского поселения Николай Рыкусов оштрафован антимонопольной службой за необоснованное изменение контракта при реконструкции местного водозабора.
Николай Рыкусов оштрафован на 20 тысяч рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте УФАС по Карелии.
По оценке антимонопольной службы, глава Медвежьегорского поселения нарушил требования федерального закона о контрактной системе в сфере закупок. Рыкусов изменил существенные условия муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции водозабора питьевого водоснабжения в Медвежьегорске.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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