Главврач инфекционной больницы в Карелии оценила возможность возвращения антиковидных запретов

Решение о необходимости возвращения масочного режима и других ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом будет принимать Роспотребнадзор в зависимости от ситуации.

Об этом в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» сообщила главврач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко.

По ее словам, Роспотребнадзор не отменял введенные ранее антиковидные ограничения, а лишь приостановил их действие.

«Управление Роспотребнадзора оставляло за собой право ввести любые ограничения вновь в необходимом количестве при ухудшении эпидситуации», — сказала Кононенко.

По ее словам, «ни о каком локдауне, ни о каком дистанционном обучении речь сейчас не идет».

Если потребуется возвращение масочного режима, то это не составит больших трудностей, считает Кононенко.

«Многие люди уже настолько привыкли к этому, что для них не составляет никакого труда это все. Даже если это вернется, ну, будут носить снова. Это не является какой-то проблемой», — сказал главврач больницы.