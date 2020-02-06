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Главврач онкодиспансера Карелии: "Если мои коллеги хулиганят, то я, конечно, этому не рад"

Новости. Общество
13:17, 07 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Главный врач Республиканского онкологического диспансера Ерванд Хидишян не понимает, что может заставить врача попросить родственников пациента принести в диспансер медикаменты.

От родственников больных, которые умирают в диспансере, нередко можно услышать, что они носят в учреждение все: от бинтов и пластырей до обезболивающих. Поэтому наличие серьезной аппаратуры в онкослужбе для них как рассказ про космические корабли.

"Неужели элементарных вещей, необходимых пациентам с последней стадией рака, сегодня нет в онкодиспансере?" – поинтересовалась "Столица на Онего" у главного врача Республиканского онкологического диспансера Ерванда Хидишяна.

По словам Хидишяна, на сегодняшний день в диспансере имеется весь спектр перевязочного материала и обезболивающего, не только инъекционного.

"Мы перешли для удобства пациентов на препарат обезболивающего действия в виде пластырей. Мы добились того, чтобы в ведомственной целевой программе эти пластыри были для амбулаторных пациентов. Теперь многие больные пользуются этими препаратами и у себя дома.  Я не знаю, если мои коллеги хулиганят, то я, конечно, этому не рад. Прошу прощения за них. Вы мне об этих случаях сообщайте. Мне, как руководителю, нужна обратная связь, не для того, чтобы репрессии в диспансере устроить, а для того, чтобы поправить заблудившегося. Хочу понять, что заставило врача попросить родственников что-то принести.  У нас за последние два года ушли три человека. Они не смогли сработаться, вели себя не очень корректно на приемах, поэтому пришлось расстаться. Но сегодня у нас действительно есть все. Даже бинты по размерам", - отметил главный врач.

Подробнее о том, как в Карелии пытаются остановить рак, и проблемах, которые остаются нерешенными, читайте в материале "Столицы на Онего".

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Комментарии

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Какой начальник, такие и подчиненные.
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