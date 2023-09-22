Главврач Перинатального центра Карелии Евгений Тучин отмечен медалью «За воинскую доблесть»

Военный доктор удостоен высокого звания.

Как рассказал в личном профиле глава Карелии Артур Парфенчиков 23 сентября, наш земляк, военный доктор Евгений Тучин, удостоен медали «За воинскую доблесть» 1 степени.

Высокую награду вручил командир полка перед строем.



«В зоне СВО Евгений Александрович с первых месяцев спецоперации. Спасает жизни бойцов. На своих плечах выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола. И это больше, чем профессия. Такая работа не терпит ни трусости, ни малодушия», — отметил руководитель региона.



«Отважный доктор, спасибо Вам! Низкий поклон и от меня, и от земляков! И, конечно, с наградой!», — Артур Парфенчиков.