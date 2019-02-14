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Новости. Общество
15:36, 14 Февраля 2019

Гликеев в суде вспомнил про галстук экс-президента Грузии Саакашвили

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Бывший начальник управления Госавтодорнадзора по Карелии Рафаил Галикеев считает, что свидетели оклеветали его в суде.

В ходе рассмотрения дела в горсуде Петрозаводска, вспомнил Галиекеев во время рассмотрения апелляционной жалобы, свидетели уделяли внимание расположению галстука, который был у потерпевшего в день инцидента.

"Если говорить про галстук. Что доказывает, что у неряшливого мужчины галстук двигается в течение дня вокруг шеи? То влево, то вправо, то вперед. Это доказывает, что два руководителя превысили свои полномочия? Это доказывает, что один из них кого-то якобы кинул на пол, а второй якобы ударил по шее? Нет. Это доказывает, что просто Мурсенкову наплевать на свой внешний вид, или он, может быть, нервный и теребит свой галстук. Кто-то его в момент страха, возбуждения и переживания жует его, как, например, президент Грузии Саакашвили, испугавшись, жевал свой галстук", - сказал Галикеев.

Подробнее читайте далее.

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Комментарии

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zanoza
2019-02-14 16:17:09
Правильный приговор! Личность неприкосновенна , пусть это зарубит себе на носу каждый начальник-самодур.
Сеня
2019-02-14 15:59:21
Кто в Карелию за воровством придёт , тот в Карелии и сд...т . Во, как сказал !!!!!
Евгений
2019-02-14 15:52:54
Уже писали ведь об этом.
кир
2019-02-14 15:51:43
Хватит про него писать. Либеральная общественность ждет про Алиханова и ночного фотографа.
Гость
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