Гликеев в суде вспомнил про галстук экс-президента Грузии Саакашвили

Бывший начальник управления Госавтодорнадзора по Карелии Рафаил Галикеев считает, что свидетели оклеветали его в суде.

В ходе рассмотрения дела в горсуде Петрозаводска, вспомнил Галиекеев во время рассмотрения апелляционной жалобы, свидетели уделяли внимание расположению галстука, который был у потерпевшего в день инцидента.

"Если говорить про галстук. Что доказывает, что у неряшливого мужчины галстук двигается в течение дня вокруг шеи? То влево, то вправо, то вперед. Это доказывает, что два руководителя превысили свои полномочия? Это доказывает, что один из них кого-то якобы кинул на пол, а второй якобы ударил по шее? Нет. Это доказывает, что просто Мурсенкову наплевать на свой внешний вид, или он, может быть, нервный и теребит свой галстук. Кто-то его в момент страха, возбуждения и переживания жует его, как, например, президент Грузии Саакашвили, испугавшись, жевал свой галстук", - сказал Галикеев.

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