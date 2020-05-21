Глюкоза показала грудь в крошечном топе (ФОТО)

Наталья Ионова (Глюкоза) порадовала подписчиков новым откровенным фото.

На свежем снимке она показалась в коротком стильном топе. На снимке заметно, что артистка снялась без нижнего белья, пишет "Утро.ru".

Глюкоза позирует на живописном фоне – за ее спиной виднеется лес и речка.

"Никогда не думала, что главной головоломкой в моей жизни буду я сама. Зато не скучаю", – подписала фото артистка.

Новый образ пришелся подписчикам по вкусу.

"Ангел наш!", "Прекрасная фигура!", "Красиво там, как на космическом корабле, который приземлился на обитаемую планету", – написали фанаты.