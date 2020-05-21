890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии оставшаяся без крова семья просит о помощи 2
Сегодня 09:25
"Просто приезжать в гости на несколько дней сейчас недопустимо" 9
Сегодня 08:20
Управление полиции Петрозаводска возглавил новый руководитель Дмитрий Маханьков 4
Сегодня 17:55
Список вакансий: Приставы Карелии ищут "свежую кровь" 3
Сегодня 18:40

Глюкоза показала грудь в крошечном топе (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 21 Мая 2020
фото: © instagram.com/glukozamusic
Загрузка...

Наталья Ионова (Глюкоза) порадовала подписчиков новым откровенным фото.

На свежем снимке она показалась в коротком стильном топе. На снимке заметно, что артистка снялась без нижнего белья, пишет "Утро.ru".

Глюкоза позирует на живописном фоне – за ее спиной виднеется лес и речка.

"Никогда не думала, что главной головоломкой в моей жизни буду я сама. Зато не скучаю", – подписала фото артистка.

Новый образ пришелся подписчикам по вкусу.

"Ангел наш!", "Прекрасная фигура!", "Красиво там, как на космическом корабле, который приземлился на обитаемую планету", – написали фанаты.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке
14.05.2020, 21:32
В Петрозаводске горит общежитие (ВИДЕО)
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
15.05.2020, 09:14
Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 200 человек

Аналитика

Сегодня 13:40
Капитал
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 1
Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов рассказал о работе крупнейшего российского экспортера газетной бумаги в условиях пандемии коронавируса.
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 40
20.05.2020 16:00
Архиерей под наблюдением 15
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Вся аналитика

Чтиво

20.05.2020 09:30
Кофе со сливками
Скульптор красоты
Гость рубрики "Кофе со сливками" – пластический хирург Александр Зайцев.
"Мы прогнозируем, что не вытянем"
19.05.2020 13:20
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
14.05.2020 14:46
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»