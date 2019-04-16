Гнетова предложила ввести наказание за воспрепятствование деятельности уполномоченного

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Карелия Елена Гнетова выступила с инициативой наказания лиц, которые будут препятствовать деятельности омбудсмена.

Эта инициатива, по мнению Гнетовой, поможет обеспечить должное реагирование органов власти, местного самоуправления на заключения и предложения бизнес-омбудсмена, а также принятие должностными лицами мер по восстановлению прав предпринимателей.

Шандалович отметил, что этот вопрос необходимо проработать с учетом опыта других регионов и федерального регулирования.

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