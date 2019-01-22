Гнетова разъяснила права предпринимателей в Карелии, попавших в план проверок

Новости по теме
Загрузка...
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова дала разъяснения субъектам малого и среднего бизнеса, включенным в сводный план проверок на 2019 год, опубликованный Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
По словам Гнетовой, с 1 января 2019 по 31 декабря 2020 года установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
В случае несогласия с включением в план предприниматели могут обратиться с жалобой к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Карелия.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
16.01.2019, 12:25
20.01.2019, 19:40
21.01.2019, 10:37
17.01.2019, 11:07
Аналитика
18.01.2019 14:35
Обществоведение
Власти Карелии рассказали, как будут развивать систему образовательных учреждений республики.
18.01.2019 14:27
18.01.2019 13:51
18.01.2019 11:00
16.01.2019 12:25
Чтиво
21.01.2019 16:38
Личное мнение
Как "курильский консенсус" помог российской власти выпустить из общества пар.
16.01.2019 16:00
11.01.2019 15:22
Медиа
21.01.2019 12:29
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии