Гнетова разъяснила права предпринимателей в Карелии, попавших в план проверок

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова дала разъяснения субъектам малого и среднего бизнеса, включенным в сводный план проверок на 2019 год, опубликованный Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

По словам Гнетовой, с 1 января 2019 по 31 декабря 2020 года установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

В случае несогласия с включением в план предприниматели могут обратиться с жалобой к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Карелия.

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